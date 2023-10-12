Большинство украинцев ожидают вступления в ЕС и НАТО в ближайшие 10 лет - опрос

Украинцы по-прежнему убеждены, что в течение 10 лет их страна войдет в состав двух западных блоков.

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Несмотря на ряд сложных вопросов и медленный прогресс, украинцы рассчитывают вступить в НАТО и ЕС в ближайшее десятилетие, свидетельствуют данные нового опроса.

В среду Gallup опубликовал данные исследования, согласно которым 69% украинцев считают, что их страна получит возможность вступить в НАТО в течение 10 лет.

По данным опроса, украинцы с таким же оптимизмом смотрят на вступление в ЕС: почти три из четырех человек считают, что они станут частью сообщества в течение того же периода.

Американская аналитическая компания утверждает, что "поворот Украины на Запад" "закрепился".

Вторжение Москвы в Украину в 2022 году "по сути, уничтожило последний осколок некогда сильной поддержки, которой пользовалась Россия в Украине", - говорится в исследовании, в котором также отмечается, что имидж США среди украинцев в последнее время упал с рекордно высокого уровня.

Опрос проводился в июле-августе, сразу после того, как НАТО заявило о возможности принятия Украины в возглавляемый Соединенными Штатами военный альянс, но не уточнило, как и когда.

По данным Gallup, 64% украинцев ожидали такого заявления в первые месяцы войны.

В прошлом году эксперты сообщили Euronews, что существует пять основных причин, по которым Украина в ближайшее время не вступит в НАТО - несмотря на то, что ряд действующих членов альянса поддерживают ее предложение.

По данным опроса Gallup, в 2023 году число украинцев, считающих, что их страна войдет в ЕС в ближайшие 10 лет, не изменилось в сравнении с прошлым годом и составило 73%, однако число тех, кто считает, что Украина "никогда" не вступит в Евросоюз, увеличилось с 6% до 7%.

Исследование также показало, как меняется отношение к западным странам внутри Украины.

"После вторжения украинцы осудили Кремль и переключились на США, - пишет Gallup на своем сайте. - Одобрение американского руководства в первые месяцы войны достигло рекордно высокого уровня в 66% - выше, чем когда-либо, когда Россия находилась в более дружественных отношениях с Украиной".

С тех пор отношение к Вашингтону ухудшилось на фоне растущего политического противодействия помощи Украине со стороны жестко настроенных американских республиканцев и нерешительности США в вопросе принятия Киева в НАТО, хотя 53% опрошенных по-прежнему положительно относятся к этой стране.

Эти два фактора "могли создать некоторую неопределенность в Украине, которая навредила имиджу США", - пишет Gallup.

В то же время мнение о лидерах Германии выросло - и теперь находится на одном уровне с мнением о США, добавляет компания.

Через четыре дня после вторжения 24 февраля 2022 году Украина подала заявку на вступление в ЕС. После аннексии Россией четырех украинских областей в сентябре прошлого года она объявила о своем желании вступить в НАТО.

После июльского коммюнике НАТО стремление Украины вступить в НАТО не получило дальнейшего развития.

Действующие члены НАТО Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Черногория и Северная Македония поддержали ее предложение, но генсек альянс Йенс Столтенберг заявил в преддверии июльского саммита, что Киев должен сначала выиграть войну с Россией.

Однако переговоры о будущем вступлении Украины в НАТО могут начаться уже в декабре. Тем не менее, страна, страдающая от глубоких структурных проблем, в частности, коррупции, вряд ли сможет вступить в блок в ближайшее время.

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"Даже если вопрос о том, как и когда это произойдет, все еще остается туманным, послание НАТО и ЕС Украине ясно: и те, и другие считают, что будущее Украины за ними, - пишет Gallup. - Почти все украинцы твердо разделяют эту веру - не более одного из 10 считают, что этого никогда не произойдет".

"После 18 месяцев войны с Россией поворот Украины на Запад кажется завершенным, а глубокие культурные, экономические и политические связи, существовавшие между Украиной и Россией, все больше становятся частью прошлого Украины", - добавляют эксперты.

У России и Китая в Украине осталось мало поклонников.

Менее 0,5% украинцев, опрошенных Gallup, одобряют действия руководства России в условиях продолжающейся войны с Украиной.

Одобрение действий руководства Китая упало до нового минимума в 8%, "что, вероятно, отражает недовольство украинцев отказом страны прекратить закупки энергоносителей у России", - считают в американском институте общественного мнения.