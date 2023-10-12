Электронный браслет для художника Павленского

By Euronews

Живущего во Франции художника Петра Павленского, известного своими акциями, признали виновным во вмешательстве в личную жизнь и распространении материалов сексуального характера с участием другого лица без его согласия.

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Российский художник Петр Павленский, получивший политическое убежище во Франции, осужден за публикацию интимного видео экс-кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво, который баллотировался от президентской партии "Вперед, Республика". Павленский также опубликовал скриншоты его непристойных текстовых сообщений.

Из-за публикации видео политик, который позиционировал себя как сторонник традиционной семьи, был вынужден сняться с выборов. Сам Павленский подчеркивал, что выложил видео, чтобы разоблачить "лицемерие" Гриво.

Павленского признали виновным во вмешательстве в личную жизнь и распространении материалов сексуального характера с участием другого лица без его согласия.

Художника приговорили к шести месяцам лишения свободы. Впрочем, в тюрьму он не отправится, а будет носить электронный браслет. Он уже заявил, что не будет подавать апелляцию на решение суда.

Подругу Павленского, которой предназначалось видео, также признали виновной. Она получила шесть месяцев условно.

Ответчикам предстоит выплатить Гриво 15 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, и оплатить судебные издержки - 5 тысяч евро.