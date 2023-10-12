Лидер большинства Стив Скэлис номинирован на пост спикера Палаты представителей

Республиканцы в Палате представителей номинировали лидера большинства Стива Скэлиса на пост спикера. Чтобы быть утвержденным на пост спикера, Скэлис должен заручиться поддержкой большинства всей Палаты представителей.

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Лидер большинства в Палате представителей Конгресса США Стив Скэлис был номинирован Республиканской партией на пост спикера. На закрытом партийном голосовании Скэлис, как сообщается, с незначительным преимуществом обошел Джима Джордана.

Чтобы быть утвержденным на пост спикера, Скэлис должен заручиться поддержкой большинства всей Палаты представителей. Учитывая, что преимущество республиканцев в ней крайне шатко, ему необходимо получить практически единогласную поддержку однопартийцев. Для вынесения вотума недоверия предыдущему спикеру Кевину Маккарти хватило всего восьми "диссидентов" в Республиканской партии.

Голосование по кандидатуре Скэлиса еще не назначено. Как отмечается, это свидетельствует о том, что он еще не заручился полной поддержкой сторонников проигравшего соперника, Джима Джордана.