Министры обороны стран НАТО обсуждают поддержку Израиля и Украины

By Euronews

В Брюсселе проходит второй день саммита НАТО на уровне глав оборонных ведомств. В центре внимания ситуация на Ближнем Востоке и в Украине.

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Нападение ХАМАС на Израиль занимает главное место в повестке второго дня встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Пристутствующий на переговорах глава Пентагона Ллойд Остин, как ожидается, будет добиваться решительной поддержки Израиля со стороны Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что государства -члены блока должны справиться с вызовами.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "На нашей встрече министров обороны мы рассматриваем широкий спектр вопросов. Речь идет о поддержке Украины, вопросах сдерживания и обороны, миссии и операции НАТО в Косове и Ираке. Сегодня утром нас также проинформируют об ужасающих террористических атаках ХАМАС на Израиль министр обороны Израиля".

Ллойд Остин, министр обороны США:"Я знаю, что вы разделяете наше возмущение недавним террористическим нападением ХАМАС на Израиль, а также нашу решимость поддержать право Израиля на самооборону".

На саммите в Брюсселе также обсуждается вопрос о повреждении газопровода и телекоммуникационного кабеля, проходящих между Финляндией и Эстонией.