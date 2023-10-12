Шубы под запретом: меховая промышленность ЕС в опасности?

By Euronews

Европарламент рассматривает петицию, призывающую к запрету меха. Хотя это хорошая новость для защиты животных, высказываются опасения по поводу экономических последствий потенциального запрета, поскольку ЕС является одним из ведущих производителей и продавцов меха

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Европейская гражданская инициатива Fur Free Europe призывает к запрету звероводства и продажи мехов на всей территории Европейского Союза.

Инициатива собрала более 1,5 млн. подписей в 18 странах-членах ЕС и в четверг была представлена в Европарламенте комитетами по внутреннему рынку и защите прав потребителей (IMCO) и по сельскому хозяйству и развитию сельских районов.

Практически полный запрет на мех в ЕС приведет к закрытию тысяч ферм и вынудит многих производителей одежды перейти на выпуск коллекций без меха или с искусственным мехом.

Петиция направлена на защиту животных, но некоторые эксперты выражают беспокойство по поводу ее возможных экономических последствий, учитывая, что ЕС занимает важное место на мировом рынке меха. Обоснованы ли эти опасения?

Насколько объемна европейская меховая индустрия?

ЕС является вторым по величине производителем пушнины в мире после Китая.

В 2021 году экспорт пушнины из ЕС составил 107,8 млн. евро, по данным нескольких организаций по защите животных.

Эта отрасль охватывает около 100 000 рабочих мест, которые распределены между разведением, производством и продажей меховых изделий.

Однако производство меха в ЕС уже резко сокращается.

К настоящему времени 14 стран-членов ЕС запретили звероводство, а многие из них ввели строгие законы, обеспечивающие благополучие животных, что де-факто замедляет производство пушнины.

Отрасль обречена?

Последние данные свидетельствуют о довольно пессимистичном будущем отрасли: всего за два года производство меха сократилось более чем в два раза, а спад наблюдается уже около десяти лет.

По данным организации The Fur Free Alliance, в 2020 году производство меха норки в ЕС составляло 18 млн. шкурок, а в прошлом году сократилось до 7,5 млн. шкурок. То же самое относится и к меху лисицы: в 2022 году было произведено 700 тыс. шкурок против 1,2 млн. в 2020 году.

Снижение спроса объясняется информационно-пропагандистской кампанией групп защиты животных, а также последствиями пандемии COVID-19, повысившей настороженность в отношении передачи заболеваний от животных к человеку.

Так, во время пандемии Дания, крупный производитель норковой пушнины в ЕС, приняла решение уничтожить около 15 млн. животных, чтобы предотвратить передачу COVID-19.

Но не только европейская меховая промышленность переживает спад.

Китай, занимающий первое место в мире по производству пушнины, и Канада, где меховое производство является неотъемлемой частью традиций страны, в последние несколько лет также отмечают стремительное сокращение отрасли.

19 октября депутаты Европейского парламента намерены обсудить петицию о запрете меховых изделий, принимая во внимание как последствия для европейской меховой промышленности, так и благополучие животных.