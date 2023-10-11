В Гааге началось рассмотрение дела о пытках в Сирии

By Euronews

В Международном суде ООН в Гааге началось рассмотрение дела против Сирии, которую обвиняют в нарушении Конвенции ООН против пыток

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Сирия не явилась на заседание Международного суда ООН в Гааге, куда Канада и Нидерланды обратились с совместным иском в связи с предполагаемым нарушением сирийской стороной Конвенции против пыток.

Рене Лефебер, представитель Нидерландов: "Обстоятельства, которые привели Канаду и Нидерланды в этот суд, а именно пытки и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения и наказания десятков тысяч людей в Сирии, являются не чем иным, как трагедией".

Две страны потребовали принятия предварительных мер, таких как немедленное прекращение применения пыток и раскрытие мест, где содержатся задержанные.

Ибрагим Олаби, советник Нидерландов и Канады: "Важно не то, явились они или нет, важно то, что на публичные слушания были вынесены доказательства, целый ряд доказательств применения всевозможных пыток и сексуального насилия, изнасилований и насильственных исчезновений, которые имели место, по крайней мере, с 2011 года. И весь мир слышал, что это происходило и продолжает происходить".

Десятки сирийцев провели акцию протеста у здания суда. Отец Вафы пропал 10 лет назад.

Вафа аль-Али: "Честно говоря, я не думаю, что это дело поможет освободить людей. Но я надеюсь, что оно хотя бы поможет прекратить пытки и жестокое обращение, которым ежедневно подвергаются сотни тысяч заключенных".

Это дело - первый случай, когда Сирия привлекается к ответственности в международном суде.

Фернанде ван Тетс, Euronews: "Многие здесь надеялись, что это дело привлечет внимание к преступлениям Сирии в то время, когда президент страны снова желанный гость на мировой арене - Сирия вернулась в Лигу арабских государств и была приглашена на COP 23. Время решает все, и сегодня СМИ уделяли мало внимания этому событию, поскольку другой кризис - совсем рядом - захватил заголовки газет".