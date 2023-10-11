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Афганистан: жертв землетрясения оказалось вдвое меньше

Vногие люди, дома которых были разрушены, живут на улице
Vногие люди, дома которых были разрушены, живут на улице Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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В Афганистане произошло новое землетрясение - тем временем власти сообщили, что жертв предыдущего оказалось в два раза меньше

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Правительство Афганистана существенно снизило число погибших в результате землетрясения, произошедшего на западе страны в минувшую субботу, сообщив, что жертвами стихии стали более тысячи человек. Ранее говорилось о более чем 2 тысячах.

Министр здравоохранения страны Каландар Эбад объяснил причину путаницы в подсчете потерь изоляцией наиболее пострадавших районов и двойным подсчетом различными службами, участвующими в оказании помощи.

Тем временем в среду в том же регионе, в провинции Герат произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,3. По данным властей, один человек погиб и 130 получили ранения.

Уже 4 дня многие люди, дома которых были разрушены, живут на улице.

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