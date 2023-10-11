В предвыборной Польше накаляется политическая борьба

By Магдалена Ходовник

Польша готовится к парламентским выборам в условиях политической неопределённости: соцопросы не дают гарантированного большинства ни одной из ведущих сил.

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15 октября гражданам Польши предстоит решить, с каким правительством они хотят жить: консервативным или либеральным. Ни одна из двух крупнейших партий: «Право и справедливость» и «Гражданская платформа», согласно соцопросам, не имеет возможности получить необходимое большинство. Это даёт надежду альтернативным политическим силам разыграть свои карты.

Альянс «Третий путь» рассматривает возможность коалиции как с «Гражданской платформой», так и с «Новыми левыми». Согласно одному из потенциальных сценариев, все эти три партии вместе сформируют новое правительство. О таких надеждах рассказал представитель альянса «Третий путь» Михал Кобоско:

«Польша находится как бы на железнодорожном разъезде: либо мы идем в одном направлении, к общей Европе, либо становимся изолированной страной, поэтому крайне важно, что произойдет на этих выборах. Это наша цель на последние несколько дней избирательной кампании: чтобы 15 октября мы могли сказать, что Польша возвращается в Европу. Речь идет также о восстановлении верховенства закона в Польше, об улучшении качества государственных услуг. Оно находится на катастрофически низком уровне, когда речь идет об образовании, о здравоохранении, о защите польских предпринимателей».

«Новые левые» готовы к союзу с близкими по духу партиями, рассказала представительница объединения, лауреат премии «Атеист года» 2020 Агата Дидушко-Зиглевска:

«Сначала, конечно, мы сядем за стол переговоров с "Гражданской коалицией" и "Третьим путем" и подготовим план действий, который, безусловно, будет включать в себя восстановление верховенства закона. Мы обязательно будем блюстителями прав женщин, разделения государства и церкви. Это ключевые вопросы, которые вывели на улицы сотни тысяч людей и которые напрямую влияют на безопасность, здоровье и свободу людей в Польше, поэтому мы гарантируем, что это не будет оставлено в стороне, что этим займётся коалиционное правительство».

В консервативной оппозиции – партия «Конфедерация». Её называют потенциальным союзником «Права и справедливости» по коалиции, несмотря на программные различия. Пока лидер «Конфедерации» Кшиштоф Босак такой сценарий исключает:

«Мы за экономическую свободу, низкие налоги, сокращение регулирования, возможность не отдавать свои деньги в госбюджет. Наши лозунги за предпринимательство, христианские ценности. Мы не видим возможности реализовать наши программные идеи ни с партиями "Право и справедливость", ни с "Гражданской платформой", поэтому ожидаем, что после выборов, вероятно, окажемся в оппозиции».

Хотя результат выборов по-прежнему трудно предсказать, аналитики отмечают, что даже после оглашения итогов голосования партии ждёт очень непростая борьба за формирование коалиции и за сотрудничество внутри нового союза, от чего зависит стабильность будущего правительства.