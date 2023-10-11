Израиль формирует "чрезвычайное правительство"

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Боевики заявляют, что продолжают действовать на израильской территории. Количество погибших с обеих сторон превысило 2200 человек.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционной партии "Национальное единство" Бени Ганц договорились о формировании "чрезвычайного правительства", пока страна ведет боевые действия против ХАМАС.

По официальным данным, в Израиле погибли не менее 1200 человек, пострадавших - более трех тысяч. Более ста человек остаются в заложниках у боевиков.

Министерство здравоохранения Газы сообщает о гибели по меньшей мере тысячи палестинцев и более чем 5000 раненых.

Армия обороны Израиля сообщила, что за последние сутки нанесла более 450 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа.

В среду воздушная тревога звучала по всему Израилю, в том числе на севере в Хайфе. Израильские города Ашдод и Ашкелон подверглись ракетной атаке из сектора Газа. В Ашкелоне несколько ракет попали в жилые дома и детское отделение больницы. 12 человек получили ранения.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 260 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа. Единственная электростанция в Газе остановлена из-за нехватки топлива.

В среду Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило о гибели 11 своих сотрудников.