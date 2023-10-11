Эвакуация иностранцев из Израиля

By Euronews

Первые самолеты с эвакуированными прибыли в Италию, Испанию, Бразилию и другие страны. Многие частные авиакомпании отменили рейсы в Израиль, правительства нескольких государств направляют в Тель-Авив спецборты.

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Иностранные граждане покидают Израиль. Правительства нескольких государств направили в страну спецборты для эвакуации.

МИД Израиля сообщил в среду, что в результате атак боевиков ХАМАС в стране погибли не менее 50 иностранцев.

Во вторник вечером на военный аэродром под Римом на двух самолетах итальянских ВВС прибыли около 200 граждан Италии.

"Самым страшным днём для нас, находившихся в Тель-Авиве, была суббота. По нашему району было выпущено 150 ракет. Мы находились в самом центре города. Эти взрывы были слышны буквально за 1-2 км, причем были слышны двойные взрывы", - рассказал один из вернувшихся на родину итальянцев.

Испания вывезет из Израиля около 500 своих граждан, чьи авиарейсы были отменены или задержаны в результате нападения ХАМАС. Первый самолет с 200 эвакуированных приземлился утром в среду на авиабазе испанских ВВС под Мадридом.

Свыше 1 700 граждан Бразилии выразили желание покинуть Израиль. Власти страны объявили, что направят шесть самолетов. Трое бразильцев, находившихся на музыкальном фестивале на юге Израиля, числятся пропавшими без вести.