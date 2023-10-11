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Семьям заложников остается только ждать и надеяться

Похищенный боевиками ХАМАС французский мальчик Эйтан
Похищенный боевиками ХАМАС французский мальчик Эйтан Авторское право Screenshot
By Euronews
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Семьи заложников, захваченных боевиками ХАМАС, надеются на их освобождение, но их судьба не ясна

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Около 100 семей получили информацию о том, что их близкие были похищены боевиками ХАМАС и находятся в Газе. Их судьба не ясна. Израиль наносит авиаудары по Газе интенсивными волнами каждые четыре часа, превращая жилые дома в руины. Среди заложников есть как израильтяне, так и иностранцы.

В руки ХАМАС попали родственники Лиоры. Она видела их на видео боевиков.

Лиора Кац-Натанзон, стоматолог из кибуца Нир Оз: "Я не могу думать о многом, потому что я разорвусь на части. Я хочу к маме, к сестре, к племянницам, я хочу, чтобы они были здесь. Я не понимаю, как мог произойти весь этот кошмар?"

12-летний француз Эйтан в субботу находился со своей сестрой в ее доме в нескольких сотнях метров от Газы. Вместе с матерью они были похищены боевиками ХАМАС на двух мотоциклах. Сестре и матери Эйтана удалось сбежать, но мальчик до сих пор не найден и, возможно, вывезен в Газу.

Айала Яхаломи Лусон, тетя Эйтана: "Мотоцикл с его матерью остановился, а тот, что с Эйтаном, проехал. С этого момента мы больше ничего не знаем. Это был последний зрительный контакт матери с Эйтаном. Они были в пижамах, так их и забрали".

Семьи нескольких американо-израильских заложников обратились за помощью к правительствам США и Израиля.

Аяна Нета, дочь Адриенны, похищенной ХАМАС: "Моя мать - исключительный человек. Большую часть своей жизни она проработала медсестрой в общине, а затем акушеркой в больнице. Когда она входила в родильный зал, она видела перед собой человека. Не религию. Не расу".

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