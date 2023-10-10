Половина избирателей не определилась, за кого голосовать

By Магдалена Ходовник

Согласно данным опросов, 45 процентов граждан Польши не определились, за кого отдать свой голос на выборах, которые пройдут 15 октября.

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В эти выходные в Польше пройдут парламентские выборы, которые не только определят политический курс страны, но и могут оказать серьезное влияние на политику безопасности региона.

Согласно опросам общественного мнения, около 45% избирателей еще не определились с выбором.

"В этой группе есть люди, которые планируют голосовать, но не уверены, за кого отдать свой голос, или думают, что еще могут изменить свое решение, а также те, кто вообще не планирует голосовать. В этой группе больше__женщин, чем мужчин. Как показывают исследования, женщины в целом более склонны к демократии и прогрессивны, то есть если они решат голосовать, их голоса могут повлиять на исход выборов", - говорит эксперт по социальной политике дублинского Тринити Колледжа Катажина Водняк.

Кампания под названием "Женщины - на выборы!" была организована для того, чтобы призвать гражданок Польши воспользоваться своим правом и принять участие в выборах. Каждый голос может оказать решающее влияние.

"На первом месте в списке причин, по которым женщины не участвуют в выборах, стоит ответ - "Не верю, что мой голос имеет значение". Среди других ответов - "Нет доверия к политикам" и "Не верю в политику", - рассказывает Катажина Розенфельд, одна из организаторов кампании "Женщины на выборы".

"Кто-то недавно очень хорошо сказал, что свобода - это возможность выбирать. Я очень дорожу своей свободой - поэтому и иду голосовать. Мы не обязаны соглашаться друг с другом, но мы все можем прийти на избирательные участки", - напоминает радио- и телеведущая Агнешка Возняк-Старак.

"Очень важно в этой кампании, что многие женщины начали задавать вопросы, и они не молчат", - подчеркивает Катажина Розенфельд.

Кампания прошла успешно, и статистика начинает улучшаться. Но недоверие к политикам приводит к тому, что значительная часть граждан, около 10%, вообще не хочет голосовать на выборах.

"У меня нет абсолютно никакого доверия к политикам, и я считаю, что они это заслужили. Я верю в прямую демократию, а не в парламентскую. Я считаю, что голоса нужно отдавать в пользу того или иного дела, например, на референдуме, а не давать карт-бланш какому-то отдельному человеку, который может проголосовать так или иначе. Я не могу контролировать, что эти люди потом делают", - говорит активистка Зенобия Жачек.

Похоже, что в последнюю неделю избирательной кампании политические партии будут больше всего сосредоточены на завоевании голосов еще не определившихся поляков, поскольку определившиеся с выбором уже знают, за кого будут голосовать.