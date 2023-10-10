ISW: Россия вновь минирует участки фронта на линии Работино-Вербовое

Премьер-министр Украины заявил, что около шести миллионов человек в стране подвергаются минной опасности, тысячи людей могут быть убиты или ранены.

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По данным МВД Украины, почти треть территории Украины была заминирована с начала полномасштабного вторжения России.

В сообщении Института изучения войны говорится, что российские войска в настоящее время активизируют работы по минированию на линии Работино-Вербовое и стремятся сковать украинские силы на участках фронта вдали от западной части Запорожской области.

По сообщениям российских военных блогеров, в последние дни российские войска начали минирование ранее зачищенных участков на линии Работино-Вербовое южнее Орехова с целью достижения тактической внезапности и срыва перемещения тяжелых украинских грузов и техники на этих участках.

Между тем, как российские, так и украинские источники сообщают, что ухудшение погодных условий негативно сказывается на операциях обеих армий на всем театре военных действий.

Пресс-секретарь Таврийской группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что активность российских беспилотников и авиации в последние несколько дней снизилась из-за плохой погоды.

Российские военные блогеры утверждают, что ухудшение погодных условий на Бахмутском и Запорожском направлениях негативно сказывается на наступательных операциях украинских войск, а также на разведывательных действиях российской авиации.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш подтвердил, что плохая погода может влиять на работу беспилотников и авиации, но не помешает контрнаступлению Украины.