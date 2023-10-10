By Euronews

Израиль продолжает обстрел сектора Газа, оставшегося без электричества и воды. ЦАХАЛ призвал 300 тысяч резервистов. Боевики ХАМАС, предположительно, начали убивать заложников.

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Обновление: ЦАХАЛ заявляет о том, что на территории Израиля обнаружено "около 1500 тел" боевиков ХАМАС.

Израиль пообещал применить "огромную силу" против боевиков ХАМАС в условиях полной блокады управляемой палестинцами территории.

Уже третью ночь подряд продолжаются бомбардировки сектора Газа, оставшегося без электричества, продовольствия и воды.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал это преступлением против человечности и требует международного вмешательства.

Поступают сообщения о наращивании израильских войск вблизи границы и призыве 300 тысяч резервистов, что делает перспективу наземного наступления еще более вероятной.

Я знаю, что все мы хотим немедленных результатов, на это потребуется время, но я обещаю вам, дорогие израильтяне, что в конце этой кампании все наши враги поймут, что нападение на Израиль было серьезной ошибкой. То, что мы сделаем с нашими врагами в ближайшие дни, будет напоминать им о себе на протяжении многих поколений Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

В соцсетях распространяется видео, на котором, предположительно боевики ХАМАС убивают двух заложников.

Ранее вооруженное крыло движения предупреждало, что будет казнить захваченных в плен израильтян за каждый обстрел гражданской инфраструктуры на своей территории.

На кадрах, снятых израильским ЦАХАЛом, видны объекты, подвергшиеся ударам в секторе Газа.

С момента начала внезапного нападения в Израиле погибло около 900 человек, в том числе 260 человек, убитых боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале.

В результате ответных ударов Израиля по Газе с палестинской стороны погибло около 700 человек, были снесены жилые кварталы, мечети и центральный банк.

По данным ООН, более 120 тыс. человек в Газе стали вынужденными переселенцами.