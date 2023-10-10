Израиль продолжает обстрел сектора Газа, оставшегося без электричества и воды. ЦАХАЛ призвал 300 тысяч резервистов. Боевики ХАМАС, предположительно, начали убивать заложников.
Обновление: ЦАХАЛ заявляет о том, что на территории Израиля обнаружено "около 1500 тел" боевиков ХАМАС.
Израиль пообещал применить "огромную силу" против боевиков ХАМАС в условиях полной блокады управляемой палестинцами территории.
Уже третью ночь подряд продолжаются бомбардировки сектора Газа, оставшегося без электричества, продовольствия и воды.
Президент Палестины Махмуд Аббас назвал это преступлением против человечности и требует международного вмешательства.
Поступают сообщения о наращивании израильских войск вблизи границы и призыве 300 тысяч резервистов, что делает перспективу наземного наступления еще более вероятной.
В соцсетях распространяется видео, на котором, предположительно боевики ХАМАС убивают двух заложников.
Ранее вооруженное крыло движения предупреждало, что будет казнить захваченных в плен израильтян за каждый обстрел гражданской инфраструктуры на своей территории.
На кадрах, снятых израильским ЦАХАЛом, видны объекты, подвергшиеся ударам в секторе Газа.
С момента начала внезапного нападения в Израиле погибло около 900 человек, в том числе 260 человек, убитых боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале.
В результате ответных ударов Израиля по Газе с палестинской стороны погибло около 700 человек, были снесены жилые кварталы, мечети и центральный банк.
По данным ООН, более 120 тыс. человек в Газе стали вынужденными переселенцами.