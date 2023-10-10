By Euronews

Спасатели в афганской провинции Герат продолжают разбирать завалы домов, разрушенных в результате мощного землетрясения три дня назад, но надежды найти выживших тают с каждым часом. Субботнее землетрясение стало самым смертоносным за 25 лет, отмечают наблюдатели.

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Спасатели в афганской провинции Герат продолжают разбирать завалы домов, разрушенных в результате мощного землетрясения три дня назад, но надежды найти выживших тают с каждым часом.

Субботнее землетрясение магнитудой 6,3, за которым последовали восемь повторных толчков, унесло жизни 2053 человек (по данным Министерства по борьбе со стихийными бедствиями) на западе Афганистана, став самым смертоносным за последние 25 лет.

По данным ООН, 100% домов разрушены в 11 деревнях округа Зенда Джан, расположенного в 30 километрах к северо-западу от города Герат, столицы одноименной провинции. В соседней деревне Сиах Аб в понедельник состоялись коллективные похороны около 300 жертв из близлежащих населенных пунктов.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), землетрясение и его последствия затронули 11 000 человек из 1655 семей.

Талибы, вернувшие себе власть в августе 2021 года, столкнутся с серьезной логистической проблемой, отмечают наблюдатели: переселить жителей по мере приближения зимы. Власти поддерживают сложные отношения с международными гуманитарными организациями. Они запретили женщинам работать в Организации Объединенных Наций и НПО, что затруднило оценку потребностей семей.

Amnesty International призвала правительство движения " Талибан "обеспечить, чтобы усилия по спасению и оказанию гуманитарной помощи предпринимались" без дискриминации", и гарантировать НПО" безопасный и неограниченный доступ " в пострадавшие районы.

Эта новая драма разворачивается на фоне того, что Афганистан уже переживает серьезный гуманитарный кризис, сопровождающийся массовым прекращением иностранной помощи после возвращения к власти талибов.

Провинция Герат, население которой, по данным Всемирного банка, составляет 1,9 миллиона человек, также в течение многих лет страдала от засухи, которая парализовала многие сельскохозяйственные общины, и без того испытывающие бесчисленные трудности.