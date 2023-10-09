В Совете ООН по правам человека почтили минутой молчания память погибших израильтян

By Euronews

"Позволим минуте молчания прозвучать как единой позиции против терроризма и насилия", - Мишель Тейлор, постпред США в Совете ООН по правам человека. Жертвами нападения ХАМАС на Израиль стали сотни невинных людей. Десятки взяты в заложники.

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В Женеве на заседании Совета ООН по правам человека почтили минутой молчания память израильтян, погибших в результате атаки ХАМАС. Постоянный представитель США Мишель Тейлор осудила нападения боевиков на мирных жителей.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только при выполнении резолюции Совбеза ООН о создании двух государств — Израиля и Палестины.

Сергей Лавров, глава МИД России:"Мы подтвердили нашу позицию о неприемлемости любого насилия, неприемлемости нанесения ущерба и причинения смерти мирным гражданам, на какой бы стороне они ни находились, неприемлемости взятия в заложники женщин и детей. И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон, призвали к немедленному прекращению боевых действий, любого насилия, и к переходу к переговорам".

На фоне резкого обострения ситуации в регионе европейские и американские авиакомпании отменяют полеты в Израиль и из Израиля. Многие государства эвакуируют своих граждан.

Из Тель-Авива в Варшаву военными самолетами доставлены 268 поляков. Венгерские ВВС за ночь эвакуировали из Израиля 325 человек, в числе которых есть иностранные граждане. Правительство Албании вывезло из Израиля около 40 граждан.