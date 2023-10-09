Поиски тел убитых боевиками ХАМАС участников фестиваля приостановлены из-за обстрелов

Боевики ХАМАС застрелили не менее 260 безоружных человек, находившихся на музыкальном фестивале вблизи границы с сектором Газа. Поиски тел погибших на время были приостановлены из-за обстрелов со стороны Газы. Многие участники фестиваля объявлены пропавшими без вести.
Добровольцы, которые ведут поиски тел убитых боевиками ХАМАС участников музыкального фестиваля на юге Израиля, были вынуждены приостановить работу из-за обстрелов.
Ранее представители организации ZAKA, которая занимается поисками погибших, сообщили, что в субботу боевики застрелили не менее 260 человек.
Нападавшие открыли огонь по безоружным участникам фестиваля. Часть из них боевики взяли в заложники и вывезли в сектор Газа.
"Я сказал им: ложитесь лицом к земле так, чтобы ваши лица были одно рядом с другим, держитесь за руки, даже не дышите, остановите дыхание. Это было нелегко, около 30 минут я разговаривал с ними по телефону", - говорит Ури Давид, отец двух девушек, находившихся на фестивале.
Об их судьбе пока ничего неизвестно.
"Она сказала: "Мама, помоги нам, мы не знаем, что делать!" Я разговаривала с ней по телефону и говорила, что мы любим тебя и все в порядке, мы пытаемся найти способ забрать тебя оттуда, мы посылаем людей. Я знаю, что обманываю, потому что у нас не было других ответов, ни у кого не было", - рассказывает Мерав Лешем Гонен, мать объявленной без вести пропавшей девушки.
В фестивале электронной музыки в пустыне Негев принимали участие около трёх тысяч человек. Часть из них числится пропавшими без вести. В Израиле опасаются, что количество жертв нападения террористов может возрасти.