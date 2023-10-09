СБ ООН провел заседание по ситуации в Израиле

By Euronews

Заседание Совета Безопасности ООН завершилось без принятия заявления по ситуации на Ближнем Востоке, тем временем по всему миру прокатились акции как в поддержку Израиля, так и ХАМАС

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Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по ситуации на Ближнем Востоке, но никакого заявления по его итогам не последовало, несмотря на предварительные призывы Израиля выступить с общим осуждением ХАМАС. Представитель США заявил, что президент Байден поддерживает Израиль.

Роберт Вуд, заместитель представителя США в ООН: "Ситуация остается изменчивой и очень опасной. И мы, как и страны региона, должны прилагать все усилия, чтобы не допустить распространения этого конфликта. Очевидно, что мы думаем обо всех пострадавших мирных жителях. Но мы должны сосредоточиться на продолжающемся террористическом насилии, совершаемом ХАМАС".

Тем временем демонстранты, выступающие в поддержку палестинцев, провели митинг перед Белым домом.

Несмотря на противодействие, Вашингтон оказывает Израилю поддержку военной техникой. Он также направляет авианосец в Восточное Средиземноморье, чтобы воспрепятствовать вовлечению в войну других стран, в частности, Ирана.

В ряде европейских стран кадры с захватом и удержанием в заложниках палестинскими боевиками мирных жителей вызвали возмущение. В Берлине сотни людей вышли поддержать Израиль.

А в столице Иордании Аммане собрались пропалестинские демонстранты. Около 800 митингующих несли плакаты и скандировали лозунги в поддержку ХАМАС. Они также призвали арабские страны прекратить переговоры о нормализации отношений с Израилем.