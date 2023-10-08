55-я регата "Барколана" прошла в Триесте

Яхта Arca SGR под управлением Фурио Бенусси победила в международной регате "Барколана" в Триестском заливе

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1773 яхты приняли участие в международной регате "Осенний кубок Барколаны", крупнейшей в мире парусной гонке, проходящей каждый год в Триестском заливе во второе воскресенье октября.

В ней могут принимать участие не только профессиональные яхтсмены, но и любители.

Парусник Arca SGR под управлением Фурио Бенусси выиграл 55-й Осенний Кубок. Из-за отсутствия ветра регату сократили до первого буя. Победители пересекли финишную черту за 1 час 49 минут 55 секунд.

Второе место заняла яхта Prosecco DOC.