Запад безоговорочно поддерживает Израиль и осуждает ХАМАС, Россия - нет

By Euronews

Страны Запада выражают безоговорочную поддержку Израилю и осуждают действия ХАМАС, Россия призывает стороны прекратить насилие

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Западные страны заявляют о "безоговорочной поддержке" Израиля и в самых резких выражениях осуждают действия ХАМАС. Президент США Джо Байден предостерег "любую враждебную Израилю сторону" от использования сложившейся ситуации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предпринимает усилия по поиску дипломатического решения. Он провел переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом и с египетскими официальными лицами.

Джо Байден, президент США: "В этот трагический момент я хочу сказать им, всему миру и террористам во всем мире: Соединенные Штаты стоят на стороне Израиля. Мы никогда не перестанем прикрывать их спину".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия ХАМАС "терроризмом в его самой отвратительной форме".

Президент Франции Эммануэль Макрон связался с руководством Израиля, а также Палестинской администрации на Западном берегу реки Иордан. Все европейские страны однозначно называют ХАМАС "террористами" и защищают право Израиля на самооборону.

В свою очередь, Россия не выразила поддержки Израилю и не осудила ХАМАС. Москва призвала стороны прекратить насилие. В отличие от большинства западных стран, Россия не считает ХАМАС террористической группировкой и поддерживает с ней дипломатические контакты.