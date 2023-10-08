Израиль нанес удары по югу Ливана в ответ на обстрел

By Euronews

Израильские военные нанесли артиллерийские удары по объектам шиитской группировки "Хезболлах" на юге Ливана.

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Армия обороны Израиля нанесла артиллерийские удары по объектам шиитской группировки "Хезболлах" на юге Ливана. Обстрел произошел после того, как с ливанской территории в сторону Израиля было выпущено несколько ракет и минометных снарядов.

Ответственность за атаку позиций израильских военных в районе ферм Шебаа на границе с Ливаном взяла на себя "Хезболлах". Ее представители заявили, что действуют из солидарности с силами палестинского сопротивления.

Сообщается, что под обстрел, в том числе попала радиолокационная станция.

Ранее "Хезболлах" угрожала Израилю открытием второго фронта на севере, если ЦАХАЛ начнет сухопутную операцию в секторе Газа. Присоединение "Хезболлах" к боевым действиям, указывают наблюдатели, повышает вероятность более широкого конфликта.

Израильские военные заявляют о готовности ко всем сценариям и обещают, что вооруженные силы продолжат защищать безопасность жителей государства.