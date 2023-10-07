Гроза и Харьков скорбят по жертвам российского удара

By Euronews

Российские силы атаковали Одесскую область. Президент Украины предупредил, что с наступлением зимы российские удары по гражданской инфраструктуре усилятся.

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В ночь на воскресенье российские силы атаковали Одесскую область. Об этом заявили украинские военные. Ракеты попали в пансионат и зернохранилище.

Тем временем ООН направила рабочую группу в село Гроза для расследования ракетного удара, в результате которого погибли 52 человека. Гуманитарные работники ООН уже на месте.

Президент Украины предупредил, что с наступлением зимы российские удары по гражданской инфраструктуре усилятся.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Этой зимой российские террористы вновь попытаются разрушить нашу энергосистему. Они не могут смириться с мыслью, что Украина все равно не будет завоевана. Но они будут стараться наносить больше ударов, и предпринимать больше попыток обойти нашу оборону. Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно".

В Харькове, который в пятницу подвергся ракетному удару, завершена спасательная операция. По последним данным, погибло двое - 10-летний мальчик и его бабушка. Тридцать человек получили ранения. 17 семей нуждаются в переселении, поскольку их квартиры разрушены.