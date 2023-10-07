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Полиция Латвии задержала десятки мигрантов и контрабандистов

Латвия
Латвия Авторское право LVLT via EVN
By Euronews
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С помощью журналистов латвийская полиция задержала нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Латвию со стороны Беларуси.

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Расследование, начатое журналистами, завершилось полицейской операцией. Латвийская полиция задержала более 30 нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границу со стороны Беларуси. 

Также арестованы контрабандисты. Они, через популярное приложение TikTok искали водителей для перевозки нелегалов с латвийско-белорусской границы до Германии. Платили криптовалютой. Такие транзакции не отследить. 

Информацию о переправке нелегалов журналисты передали полиции. По данным латвийских властей, с начала года было предпринято более 10 тысяч попыток пересечь границу со стороны Беларуси.

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