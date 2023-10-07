Польша: лидер правящей партии отказался участвовать в предвыборных дебатах

By Euronews

Избирательная кампания в Польше проходит в напряженной атмосфере. Жесткое противостояние двух ведущих партий, указывают аналитики, говорит о глубоком расколе в польском обществе.

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Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский отказался от участия в предвыборных дебатах. Они запланированы на понедельник и пройдут на главном государственном телеканале TVP.

Выступая перед своими сторонниками, Качиньский заявил, что не хочет ввязываться в "разговор со лжецом, зависимым от других". Так политик отозвался о своем главном сопернике Дональде Туске, лидере партии "Гражданская платформа" и более широкой "Гражданской коалиции". "Право и справедливость" на дебатах будет представлять премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Со своей стороны, Дональд Туск подтвердил участие в дебатах. Жесткое противостояние двух ведущих партий, указывают аналитики, говорит о глубоком расколе в польском обществе.

Согласно последним опросам, за "Гражданскую платформу" готовы проголосовать 30% избирателей, а за партию "Право и справедливость" - 36%. Для правящей партии это не лучший результат. В 2019 году ее поддерживали 43,6%. Выборы в Польше состоятся 15 октября.