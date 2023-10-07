Греция готовится к муниципальным выборам

By Euronews

8 октября в Греции пройдут муниципальные и региональные выборы. Граждане страны отправятся на избирательные участки уже в третий раз в текущем году.

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В воскресенье, 8 октября, граждане Греции вновь отправятся на избирательные участки — уже в третий раз за этот год. Теперь им предстоит выбрать муниципальные и региональные администрации.

Выборы станут политическим тестом как для недавно избранного правительства премьера Кириакоса Мицотакиса, так и для оппозиции.

"Не думаю, что политическая сцена сильно изменится. Мы получим результат, похожий на то, что было на недавних национальных выборах", — считает директор аналитического центра Vouliwatch Стефанос Лукопулос.

Недавние бедствия этого лета, наводнения и пожары в Греции, самым ярким образом подчеркнули важнейшую роль местных властей. Однако препятствий, не позволяющих им адекватно исполнять возложенные на них обязанности, немало.

По данным последних соцопросов, стихийные бедствия занимают вторую строчку среди наиболее сильно беспокоящих греков проблем. На первом месте — растущие цены на товары. Вероятно, именно это станет решающим фактором при голосовании.