By Euronews

Палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию, в центре и на юге Израиля введено особое положение

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Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны на фоне начавшихся в субботу утром ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"По итогам оценки ситуации совместно с руководством оборонных структур Израиля министр обороны Йоав Галант объявил об "особом положении в области безопасности" в израильском тылу в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа, - говорится в сообщении. - Этот статус позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать необходимые объекты".

Территория в радиусе до 80 км от сектора Газа, помимо южных районов страны, непосредственно прилегающих к сектору Газа, охватывает и центральную часть Израиля с Тель-Авивом и его пригородами, а также Иерусалим и несколько районов пустыни Негев, включая город Беэр-Шеву.

Ранее пресс-служба израильской армии подтвердила, что со стороны палестинского анклава ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. На фоне происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов.

Газета Times of Israel пишет, что "беспрецедентная внезапная атака террористов из сектора Газа началась с сотен ракет, выпущенных по Израилю".

Издание также публикует фотоснимки, которые по ее оценкам свидетельствуют о том, что "десятки палестинских террористов проникают в Израиль из Газы", в том числе на грузовиках. Местные СМИ сообщают, что на границе Израиля и сектора Газа палестинцы подбили танк израильской армии.

По данным израильских медиков, в результате ратных обстрелов по меньшей мере 16 человек были ранены, двое находятся в критическом состоянии, одна женщина погибла.

По сообщению израильского ТВ, террористы находятся в нескольких кибуцах на юге Израиля и захватывают заложников.

ХАМАС утверждает, что “полностью контролирует нескольких израильских поселений”.