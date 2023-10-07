В ЕС осудили атаку ХАМАС на Израиль

By Euronews

Глава Еврокомиссии назвала нападение "терроризмом в своей самой омерзительной форме".

РЕКЛАМА

Евросоюз "решительно" осудил нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль и призвал немедленно прекратить насилие.

"Это терроризм в своей самой омерзительной форме, — написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Израиль имеет право защищать себя против таких гнусных атак".

В похожем тоне выступил и глава Евросовета Шарль Мишель: "Мои мысли — о жертвах. ЕС солидарен с израильтянами в этот ужасный момент".

"Я твердо осуждаю террористические атаки, которым сейчас подвергается Израиль. Я полностью солидарен с жертвами, их семьями и близкими", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По данным AP, в результате нападения погибли как минимум 40 израильтян, более 700 человек пострадали.

Слова поддержки Израилю высказала и Украина: в Киеве осудили атаки на мирных жителей Иерусалима и Тель-Авива и отметили, что Израиль имеет право защищать своих граждан.

Минздрав Палестины сообщает о 161 убитом и тысяче раненых палестинцев в ходе ответной атаки Израиля на сектор Газа.

Между тем в Иране поздравили Палестину с началом нападения на Израиль, в Катаре заявили, что в насилии виноват лишь Иерусалим.

Турция, Египет и Саудовская Аравия призвали прекратить кровопролитие, а Россия обвинила в происходящем США.