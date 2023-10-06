ЮНИСЕФ: всё больше детей вынуждены покидать свои дома из-за климата

By Euronews

За последние шесть лет более 43 млн детей стали вынужденными переселенцами из-за погодных катаклизмов. Особенно тяжелые последствия имеют штормы и наводнения.

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Всё больше детей вместе со своими семьями становятся вынужденными переселенцами из-за погодных катаклизмов. Об этом говорится в новом докладе ЮНИСЕФ. Детский фонд ООН обобщил статистику, собранную с 2017 года, и пришел к выводу, что за последние 6 лет более 43 млн детей покинули свои дома после климатических катастроф.

Две главные причины перемещения детей — это штормы и наводнения. Из-за изменения климата эти стихийные бедствия случаются чаще, их интенсивность также растет.

Причем ситуация может значительно ухудшиться уже в обозримом будущем: по данным ЮНИСЕФ, только из-за выхода рек из берегов в ближайшие 30 лет 96 млн детей могут быть вынуждены покинуть свои дома.

Простого решения этой проблемы не существует, считают в международной организации. Необходим целый комплекс мер, включая повышение уровня образования, предотвращение стихийных бедствий и выделение детям особого места в политике по гуманитарным вопросам и борьбе с изменением климата, подчеркивают в ЮНИСЕФ.