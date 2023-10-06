Новые маршруты, экология, этика: в Эр-Рияде определены контуры туризма будущего

Саудовская Аравия провела слет, приуроченный ко Всемирному дню туризма. Делегаты из ста с лишним стран обсудили, как смелее внедрять новое.

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"Откройте для себя неизведанное". Такова одна из ключевых идей Всемирного дня туризма 2023 года, который прошел в Эр-Рияде в формате международного слета.

"Посещение неизведанных направлений, локаций помогает распространению богатств, создает новые возможности даже в самых туристически развитых странах. Именно такую открытость мы и хотим видеть", - заявил на полях форума Фахд Хамидаддин, генеральный директор Управления по туризму Саудовской Аравии.

Фахд Хамидаддин ставит на новые направления. Euronews

Мероприятие, крупнейшее из проводившихся по случаю Всемирного дня туризма, собрало в Эр-Рияде лидеров и экспертов из 120 стран, вдохновленных идеей глобального сотрудничества.

Слет патронировался Всемирной туристской организацией (UNWTO), агентством ООН, отвечающим за развитие устойчивого, ответственного и доступного сектора путешествий. В UNWTO использовали форум и как платформу для новой глобальной инициативы "Туризм расширяет сознание". Она призвана объединить страны, лидеров туристической индустрии и потребителей смелее диверсифицировать туристические паттерны, включая маршруты и локации.

Неслучайно: опрос, проведенный компанией YouGov,показал, что почти половина респондентов в разных странах испытывают дискомфорт, когда речь заходит о путешествиях в малознакомые для них места. "Туризм оказывает самое широкое экономическое воздействие и оставляет глубокий социальный след", - напоминает Марсело Ризи, руководитель отдела коммуникаций UNWTO.

Ставка на устойчивость

Устойчивое развитие и процветание общества оставались в центре внимания при обсуждении темы "Туризм и зеленые инвестиции". Испания сообщила, что установила новый рекорд посещаемости - 10 миллионов человек за один лишь июль - и напомнила о профильной стратегии, выводящей на первое место человека и планету.

"Это очень важно для нас, - убеждена Росана Морильо, государственный секретарь Испании по туризму, - мы выделили 3,4 миллиарда евро на то, чтобы стать более экологичными и социально стабильными. Так мы обеспечим устойчивое будущее не только для наших успешных направлений, которые уже хорошо известны, но и для тех, которые еще только предстоит открыть".

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, в 2023 году сектор обеспечит без малого 9 триллионов евро в мировой ВВП. Эта цифра соответствует прогнозам, согласно которым в этом году отрасль восстановит активность до 80-95% от уровня, предшествовавшего пандемии.

Мариам Квривишвили: Грузия - признанный бренд. Euronews

В завершение слета в Эр-Рияде эстафету приняла Грузия: ей предстоит организовать Всемирный день туризма в 2024 году. Мариам Квривишвили, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии считает это "признанием страны как туристического бренда", напоминая об известном на всю планету грузинском гостеприимстве.