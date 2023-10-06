EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Новые маршруты, экология, этика: в Эр-Рияде определены контуры туризма будущего

Новые маршруты, экология, этика: в Эр-Рияде определены контуры туризма будущего
Авторское право euronews
By Euronews
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Саудовская Аравия провела слет, приуроченный ко Всемирному дню туризма. Делегаты из ста с лишним стран обсудили, как смелее внедрять новое.

Не бояться новизны

РЕКЛАМА

"Откройте для себя неизведанное". Такова одна из ключевых идей Всемирного дня туризма 2023 года, который прошел в Эр-Рияде в формате международного слета.

"Посещение неизведанных направлений, локаций помогает распространению богатств, создает новые возможности даже в самых туристически развитых странах. Именно такую открытость мы и хотим видеть", - заявил на полях форума Фахд Хамидаддин, генеральный директор Управления по туризму Саудовской Аравии.

Euronews
Фахд Хамидаддин ставит на новые направления.Euronews

Мероприятие, крупнейшее из проводившихся по случаю Всемирного дня туризма, собрало в Эр-Рияде лидеров и экспертов из 120 стран, вдохновленных идеей глобального сотрудничества.

Слет патронировался Всемирной туристской организацией (UNWTO), агентством ООН, отвечающим за развитие устойчивого, ответственного и доступного сектора путешествий.  В UNWTO использовали форум и как платформу для новой глобальной инициативы "Туризм расширяет сознание".  Она призвана объединить страны, лидеров туристической индустрии и потребителей смелее диверсифицировать туристические паттерны, включая маршруты и локации.

Неслучайно: опрос, проведенный компанией YouGov,показал, что почти половина респондентов в разных странах испытывают дискомфорт, когда речь заходит о путешествиях в малознакомые для них места. "Туризм оказывает самое широкое экономическое воздействие и оставляет глубокий социальный след", - напоминает Марсело Ризи, руководитель отдела коммуникаций UNWTO.

Ставка на устойчивость

Устойчивое развитие и процветание общества оставались в центре внимания при обсуждении темы "Туризм и зеленые инвестиции".  Испания сообщила, что установила новый рекорд посещаемости - 10 миллионов человек за один лишь июль -  и напомнила о профильной стратегии, выводящей на первое место человека и планету.

"Это очень важно для нас, - убеждена Росана Морильо, государственный секретарь Испании по туризму, - мы выделили 3,4 миллиарда евро на то, чтобы стать более экологичными и социально стабильными. Так мы обеспечим устойчивое будущее не только для наших успешных направлений, которые уже хорошо известны, но и для тех, которые еще только предстоит открыть".

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, в 2023 году сектор обеспечит без малого 9 триллионов евро в мировой ВВП. Эта цифра соответствует прогнозам, согласно которым  в этом году отрасль восстановит активность до  80-95% от уровня, предшествовавшего пандемии.

Euronews
Мариам Квривишвили: Грузия - признанный бренд.Euronews

В завершение слета в Эр-Рияде эстафету приняла Грузия: ей предстоит  организовать Всемирный день туризма в 2024 году. Мариам Квривишвили, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии считает это "признанием страны как туристического бренда",  напоминая об известном на всю планету  грузинском гостеприимстве.

Поделиться статьей
Туризм Саудовская аравия Путешествия