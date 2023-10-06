Польша ввела контроль на границе со Словакией

By Magdalena Chodownik

Польские пограничники задержали уже более 1800 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Западную Европу по так называемому "балканскому маршруту".

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Польша ввела пограничный контроль на въезде из Словакии на 10 дней — в попытке задержать нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Западную Европу по так называемому "балканскому маршруту" через Польшу. После введения этой меры пограничники задержали уже более 1800 человек без нужных документов.

Только на одном КПП количество задержанных может исчисляться сотнями.

"В сентябре были задержаны почти 400 человек, сейчас их почти 800. Этих людей передают словацкой стороне в рамках так называемой реадмиссии. Сотрудники Силезского пограничного управления также задержали 40 контрабандистов. Сегодня вечером произошла погоня, была остановлена машина, в которой находились 9 мигрантов. У этих людей были документы, выданные словацкой стороной, из которых следовало, что они, вероятно, являются гражданами Сирии. Водитель — марокканец, легально проживающий в Германии", — рассказал пресс-секретарь Силезского пограничного отряда Шимон Мосцицкий.

При этом эксперты в области миграции и правозащитники по-прежнему видят в ситуации серьезные проблемы: как с точки зрения соблюдения прав человека, так и с точки зрения эффективности действий властей.

"О мигрантах говорят в контексте, в лучшем случае, рабочей силы. Никто не относится к ним как к субъектам, никто не смотрит на соблюдение их прав. Никто не пытается разрушить сети контрабанды: последний "визовый скандал" показывает, что правительства скорее готовы сотрудничать с контрабандистами, чтобы получить от этого какие-то личные выгоды", — отмечает эксперт по миграции из Ягеллонского университета Кароль Вильчинский.

Кроме Польши погранконтроль ввели Чехия и Австрия. Германия начала патрулировать территории в районе границы с Польшей.

"Существует политический запрос, причем не только в Польше. Это скоординированные усилия, которые, конечно, происходят в разгар политической избирательной кампании в Польше, но это часть процесса, в котором страны пытаются контролировать внешние границы ЕС", — считает политолог аналитического центра Visegrad Insight Войцех Пшибыльский.

Тема миграции и границ вновь становится одной из самых важных в ходе проходящей избирательной кампании в Польше, как и во всем Евросоюзе. Сейчас из всех польских границ только на морской нет дополнительного контроля.