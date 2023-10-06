Никарагуа: морские черепахи появляются на свет на пляже Ла-Флор

By Euronews

На пляже Ла-Флор в Никарагуа идет сезон гнездования. Из яиц вылупляются морские черепахи, находящиеся под угрозой исчезновения.

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Пляж Ла-Флор в Никарагуа — одно из самых известных мест в мире, где откладывают яйца морские черепахи, находящиеся под угрозой исчезновения. Сейчас здесь разгар сезона гнездования. Обычно он длится с августа по ноябрь.

Черепахи приплывают не одновременно, а "сменами": и так как чтобы появиться на свет черепашке необходимо примерно два месяца, сейчас здесь можно увидеть как только отложивших яйца взрослых черепах, так и новорожденных детенышей.

Ла-Флор — такое популярное место еще и потому, что здесь за процессом разрешено наблюдать туристам. Правда, в условиях ограничений — к примеру, им нельзя использовать фонари, лишь красную подсветку.

Так происходит, потому что, в отличие от взрослых черепах, малыши боятся яркого света и предпочитают передвигаться в темноте. Волонтеры собирают их на пляже и следят за тем, чтобы черепашки добрались до океана.