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Удар по Харькову: число пострадавших возросло до 30

Работы по разбору завалов в центре Харькова на месте попадания российской ракеты
Работы по разбору завалов в центре Харькова на месте попадания российской ракеты Авторское право Alex Babenko/AP
By Euronews
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В результате ракетного удара по центру Харькова погибли ребенок и пожилая женщина, пострадали 30 человек. Управление ООН по правам человека направляет в село Гроза, где накануне были убиты 52 человека, спецгруппу для сбора данных.

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В результате удара по Харькову погибли 10-летний ребенок и пожилая женщина, 30 человек получили ранения различной степени тяжести, 12 госпитализированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Нанесённый рано утром ракетный удар разрушил большую часть жилого дома в центре города, осколками задело несколько расположенных рядом зданий. 

Поисково-спасательная операция на месте попадания ракеты завершена.

Удар по центру Харькова был нанесен на следующий день после обстрела села Гроза в Купянском районе области, где по последним данным, погибли 52 человека. Ракета разрушила магазин и сельское кафе, где проходили поминки по убитому на фронте украинскому военнослужащему.

В ООН осудили удар по селу и направляют в Грозу спецмиссию для сбора данных. 

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который лично видел ужасающие последствия подобных ударов, глубоко потрясен и осуждает эти убийства", – сказала пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Тросселл.

Атака на Грозу стала одной из самых смертоносных с начала полномасштабного  российского вторжения в Украину. 

В Кремле в очередной раз заявили, что наносят удары "только по объектам военной инфраструктуры".

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