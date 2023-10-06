Удар по Харькову: число пострадавших возросло до 30

By Euronews

В результате ракетного удара по центру Харькова погибли ребенок и пожилая женщина, пострадали 30 человек. Управление ООН по правам человека направляет в село Гроза, где накануне были убиты 52 человека, спецгруппу для сбора данных.

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В результате удара по Харькову погибли 10-летний ребенок и пожилая женщина, 30 человек получили ранения различной степени тяжести, 12 госпитализированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Нанесённый рано утром ракетный удар разрушил большую часть жилого дома в центре города, осколками задело несколько расположенных рядом зданий.

Поисково-спасательная операция на месте попадания ракеты завершена.

Удар по центру Харькова был нанесен на следующий день после обстрела села Гроза в Купянском районе области, где по последним данным, погибли 52 человека. Ракета разрушила магазин и сельское кафе, где проходили поминки по убитому на фронте украинскому военнослужащему.

В ООН осудили удар по селу и направляют в Грозу спецмиссию для сбора данных.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который лично видел ужасающие последствия подобных ударов, глубоко потрясен и осуждает эти убийства", – сказала пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Тросселл.

Атака на Грозу стала одной из самых смертоносных с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В Кремле в очередной раз заявили, что наносят удары "только по объектам военной инфраструктуры".