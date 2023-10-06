Беженцы из Нагорного Карабаха нуждаются в помощи

Десятки тысяч людей покинули свои дома.

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Беженцы из Нагорного Карабаха регистрируются для новых документов и ищут место для проживания в Армении. По официальной статистике, более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть регион, над которым Азербайджан установил контроль в результате сравнительно короткой военной операции.

Власти и активисты НПО говорят, что жилье и еда являются одними из первых потребностей людей. Местные жители также жертвуют одежду и предметы первой необходимости для беженцев.

Чтобы получить дополнительную помощь от правительства, им приходится регистрироваться в качестве вынужденных переселенцев.

Говорят беженцы:

- Нам помогают, приносят питание, всё.. Но все равно болит, очень болит. Там осталось наше семейное кладбище.

- Посмотри, что азербайджанцы делают, посмотрите. Как ты можно туда ехать? Нет! Никогда в жизни!

Ереван обвинил Баку в этнических чистках. Парламент ЕС поддержал Армению в своей резолюции, требуя ввести санкции против Азербайджана. Баку отвергает все обвинения. Ближайший партнер Азербайджана Турция назвала резолюцию парламента ЕС "популистской" и "исламофобской"".

В Армению отправился комиссар ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.