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Беженцы из Нагорного Карабаха нуждаются в помощи

Беженцы из Нагорного Карабаха в Горис
Беженцы из Нагорного Карабаха в Горис Авторское право DIEGO HERRERA CARCEDO/AFP or licensors
By Ирина Шелудкова
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Десятки тысяч людей покинули свои дома.

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Беженцы из Нагорного Карабаха регистрируются для новых документов и ищут место для проживания в Армении. По официальной статистике, более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть регион, над которым Азербайджан установил контроль в результате сравнительно короткой военной операции.

Власти и активисты НПО говорят, что жилье и еда являются одними из первых потребностей людей. Местные жители также жертвуют одежду и предметы первой необходимости для беженцев.

Чтобы получить дополнительную помощь от правительства, им приходится регистрироваться в качестве вынужденных переселенцев.

Говорят беженцы: 

- Нам помогают, приносят питание, всё.. Но все равно болит, очень болит. Там осталось наше семейное кладбище.

- Посмотри, что азербайджанцы делают, посмотрите. Как ты можно туда ехать? Нет! Никогда в жизни!

Ереван обвинил Баку в этнических чистках. Парламент ЕС поддержал Армению в своей резолюции, требуя ввести санкции против Азербайджана. Баку отвергает все обвинения. Ближайший партнер Азербайджана Турция назвала резолюцию парламента ЕС "популистской" и "исламофобской"". 

В Армению отправился комиссар ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

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