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ВМФ РФ получит новую постоянную базу в Абхазии

ВМФ РФ получит новую базе в Абхазии
ВМФ РФ получит новую базе в Абхазии Авторское право ALEXANDER KAZAKOV/AFP
By Ирина Шелудкова
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В Тбилиси назвали эти планы нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии.

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Пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ появится на черноморском побережье в Очамчирском районе Абхазии, об этом на следующий день после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил Аслан Бжания, лидер непризнанного международным сообществом региона, который Грузия считает частью своей территории. По словам Бжании, "это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии". 

В Тбилиси назвали эти планы вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности. 

По оценкам наблюдателей, после удара ВСУ по штабу в аннексированном Севастополе 14 кораблей Черноморского флота РФ, в том числе ударные подводные лодки, были переброшены в Новороссийск в Краснодарском крае.

В Кремле пока не комментируют эти решения.

Между тем на Западе говорят о планах РФ помешать экспорту украинского зерна через Черное море. По данным британской разведки, для этого могут быть использованы морские мины.

Аналитики также отмечают, что Россия закрепляется в Абхазии, чтобы расширить свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции.

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