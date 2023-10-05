ВМФ РФ получит новую постоянную базу в Абхазии

В Тбилиси назвали эти планы нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии.

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Пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ появится на черноморском побережье в Очамчирском районе Абхазии, об этом на следующий день после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил Аслан Бжания, лидер непризнанного международным сообществом региона, который Грузия считает частью своей территории. По словам Бжании, "это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии".

В Тбилиси назвали эти планы вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности.

По оценкам наблюдателей, после удара ВСУ по штабу в аннексированном Севастополе 14 кораблей Черноморского флота РФ, в том числе ударные подводные лодки, были переброшены в Новороссийск в Краснодарском крае.

В Кремле пока не комментируют эти решения.

Между тем на Западе говорят о планах РФ помешать экспорту украинского зерна через Черное море. По данным британской разведки, для этого могут быть использованы морские мины.

Аналитики также отмечают, что Россия закрепляется в Абхазии, чтобы расширить свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции.