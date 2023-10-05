Европарламент обвинил Азербайджан в "этнической чистке"

В этот же день служба госбезопасности Азербайджана опубликовала видеозапись с арестом экс-президента непризнанной НКР Араика Арутюняна.

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Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, обвиняющую Азербайджан в проведении "этнических чисток" в отношении армянских жителей Нагорного Карабаха и призывающую ЕС ввести санкции против Баку.

Согласно резолюции, Европарламент "считает, что сложившаяся ситуация равносильна этнической чистке, и решительно осуждает угрозы и насилие со стороны азербайджанских войск". Европейские законодатели призвали к пересмотру отношений между ЕС и Азербайджаном.

Вместе с тем европейские дипломаты говорят, что санкции против Азербайджана в настоящее время не обсуждаются и, скорее всего, могут быть приняты только в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Азербайджан отрицает обвинения в этнических чистках и призывает карабахских армян остаться и "реинтегрироваться".

Несмотря на обещания Баку, в Армению выехали уже практически все жители Нагорного Карабаха — свыше 100 тысяч человек.

В четверг Служба госбезопасности Азербайджана распространила видеозапись, на которой запечатлен арест Араика Арутюняна, экс-президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которая прекратит свое существование с 1 января 2024 года.