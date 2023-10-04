Папа римский Франциск призвал к более "открытой" церкви

"Церковь, двери которой открыты для всех, всех, всех": понтифик провел торжественную мессу в Ватикане, где проходит генеральная ассамблея Синода епископов.

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В Ватикане открылась генеральная ассамблея Синода епископов, на котором обсуждается будущее римско-католической церкви. Папа римский Франциск по этому случаю провел торжественную мессу на площади Святого Петра.

В своей проповеди понтифик призвал к открытости и поддержанию более человечной церкви, без политических расчетов и идеологических битв.

"Церковь, которая с милосердием наблюдает за человечеством. Церковь единая и братская. Или, по крайней мере, церковь, которая пытается быть единой и братской. Это приветливый взгляд Иисуса призывает нас быть гостеприимной церковью. Не с закрытыми дверями. Церковь, двери которой открыты для всех, всех, всех", — сказал понтифик.

Перед открытием Синода папа римский Франциск опубликовал также апостольское послание, в котором звучит призыв к осознанию общей ответственности в поиске решений проблем изменения климата, так как последствия отражаются на самых уязвимых жителях планеты. Понтифик напомнил, что небольшое число самого богатого населения планеты загрязняет ее на 50% больше, чем все самые бедные страны и призвал принять действенные меры на предстоящем саммите ООН по климату в Дубае.