Армейские учения с 200 дронами в Иране

Иран провёл учения на суше и на море. Внерегиональное" судно было снято дроном в Индийском океане. Украина и Запад обвиняют Иран в поставках России беспилотников

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Армия Ирана во вторник провела учения с использованием дронов по всей стране на фоне напряженности в отношениях с Западом по поводу ядерной, ракетной и космической программ Исламской республики.

По словам адмирала Хабиболлы Сайяри, командующего учениями и заместителя командующего армией по координации, в манёврах приняли участие около 200 дронов.

Позже армия опубликовала изображения неопознанного военного корабля, снятого иранским беспилотником в Индийском океане. Никаких подробностей о его происхождении не разглашается, однако Сайяри назвал его "внерегиональным" судном. Иранские военные командиры в основном используют это слово по отношению к американским военным кораблям.

Иран регулярно представляет новые беспилотники, в том числе дальнего действия, которые, как он утверждает, способны достичь Израиля.

Украина и Запад также обвиняют Иран в поставке дронов России. Иран это отрицает.