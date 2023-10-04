Чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах

Чемпионат мира по футболу 2030 года примут Испания, Португалия и Марокко. При этом три стартовых матча пройдут в Южной Америке в честь столетия проведения мировых футболных форумов.

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Впервые матчи чемпионата мира по футболу пройдут на трех континентах. Совет ФИФА дал "зеленый свет" совместной заявке Испании, Португалии и Марокко как единственных кандидатов на проведение турнира.

При этом три стартовых матча турнира будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае - в честь 100-летия футбольного мундиаля, прошедшего в 1930 году в Уругвае. Матч открытия пройдет на "Эстадио Сентенарио" в Монтевидео, а финал - на знаменитом "Сантъяго Бернабеу" в Мадриде.

В прошлом году в заявку на проведение "мундиаля" была включена Украина в знак солидарности на фоне российской военной агрессии. Однако, как явствует из коммюнике ФИФА, она проводить матчи чемпионата не будет.