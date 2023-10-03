EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

ISW: продолжается депортация украинских детей в РФ

Дети в бомбоубежище в Мариуполе, 6 марта 2022 года. Архивное фото
Дети в бомбоубежище в Мариуполе, 6 марта 2022 года. Архивное фото Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Oleksandra VakulinaEuronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Детей незаконно вывозят под видом "образовательных поездок" или на "лечение".

РЕКЛАМА

Саша Вакулина, Euronews: 

— Российские оккупационные власти продолжают депортировать украинских детей в Россию и на подконтрольные России оккупированные территории под видом "образовательных поездок".

Назначенный Москвой губернатор оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что министерство культуры РФ вывезло из региона более 300 украинских школьников в Москву и Санкт-Петербург для их "просвещения" в области российской культуры. Балицкий заявил, что всего в этой программе примут участие более 2500 украинских школьников из оккупированной Запорожской области.

Несколькими днями ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что правительство начинает трехлетнюю программу, в рамках которой дети из оккупированной Волновахи (Донецкая область) будут приезжать в Россию для посещения "центров культурного наследия" в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде; по словам Артюхова, осенью этого года в программе примут участие 500 украинских детей.

По данным Национального информационного бюро Украины, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года было похищено или насильственно депортировано в Россию более 19,5 тысяч детей.

Однако чиновники опасаются, что реальная цифра гораздо выше, поскольку депортированные украинские дети, в том числе сироты, не имеют возможности объявить себя пропавшими без вести или связаться с родственниками в Украине.

Российская Федерация утверждает, что около 744 тыс. детей из Украины проживают в настоящее время в России или на оккупированных Россией территориях.

Зачастую они были депортированы под предлогом "эвакуации", "лечения", "отдыха" или "реабилитационной поездки".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Украина и Россия обменялись ударами БПЛА

Зеленский: Украина создаёт международный альянс оборонных индустрий

НАТО обещает Украине боеприпасы, страна "ближе к Альянсу, чем когда-либо"

Россия Вторжение россии в украину Война в украине