ISW: продолжается депортация украинских детей в РФ

Детей незаконно вывозят под видом "образовательных поездок" или на "лечение".

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Саша Вакулина, Euronews:

— Российские оккупационные власти продолжают депортировать украинских детей в Россию и на подконтрольные России оккупированные территории под видом "образовательных поездок".

Назначенный Москвой губернатор оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что министерство культуры РФ вывезло из региона более 300 украинских школьников в Москву и Санкт-Петербург для их "просвещения" в области российской культуры. Балицкий заявил, что всего в этой программе примут участие более 2500 украинских школьников из оккупированной Запорожской области.

Несколькими днями ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что правительство начинает трехлетнюю программу, в рамках которой дети из оккупированной Волновахи (Донецкая область) будут приезжать в Россию для посещения "центров культурного наследия" в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде; по словам Артюхова, осенью этого года в программе примут участие 500 украинских детей.

По данным Национального информационного бюро Украины, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года было похищено или насильственно депортировано в Россию более 19,5 тысяч детей.

Однако чиновники опасаются, что реальная цифра гораздо выше, поскольку депортированные украинские дети, в том числе сироты, не имеют возможности объявить себя пропавшими без вести или связаться с родственниками в Украине.

Российская Федерация утверждает, что около 744 тыс. детей из Украины проживают в настоящее время в России или на оккупированных Россией территориях.

Зачастую они были депортированы под предлогом "эвакуации", "лечения", "отдыха" или "реабилитационной поездки".