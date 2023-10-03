33-я годовщина воссоединения Германии

Право на организацию празднований в этом году перешло к Гамбургу.
3 октября отмечается годовщина воссоединения Германии.
33 года назад социалистический режим в ГДР был свергнут в ходе мирной революции, менее чем через год после падения Берлинской стены.
Накануне в Гамбурге прошел городской праздник, в котором приняли участие около 300 тысяч человек.
В этом году право на организацию празднований перешло к федеральной земле Гамбург, председательствующей в Бундесрате.
Во вторник состоялись экуменическая служба и официальная церемония с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца.
"Не популизм и поляризация, а общественный дух и сотрудничество являются повесткой дня. Каждый из нас несет за это ответственность. Каждый человек должен спросить себя, какой вклад он может внести", — заявил бургомистр Гамбурга и председатель Бундесрата Петер Ченчер.
В понедельник в Гамбурге на демонстрацию вышли также несколько сотен противников праздника.