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33-я годовщина воссоединения Германии

Церемония в Гамбурге
Церемония в Гамбурге Авторское право Gregor Fischer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
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Право на организацию празднований в этом году перешло к Гамбургу.

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3 октября отмечается годовщина воссоединения Германии.

33 года назад социалистический режим в ГДР  был свергнут в ходе мирной революции, менее чем через год после падения Берлинской стены.

Накануне в Гамбурге прошел городской праздник, в котором приняли участие около 300 тысяч человек. 

В этом году право на организацию празднований перешло к федеральной земле Гамбург, председательствующей в Бундесрате.

Во вторник состоялись экуменическая служба и официальная церемония с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца.  

"Не популизм и поляризация, а общественный дух и сотрудничество являются повесткой дня. Каждый из нас несет за это ответственность. Каждый человек должен спросить себя, какой вклад он может внести", — заявил бургомистр Гамбурга и председатель Бундесрата Петер Ченчер. 

В понедельник в Гамбурге на демонстрацию вышли также несколько сотен противников праздника.

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