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Подросток открыл стрельбу в торговом центре Бангкока

Посетители покидают торговый центр Siam Paragon в Бангкоке после того, как там открыл стрельбу подросток.
Посетители покидают торговый центр Siam Paragon в Бангкоке после того, как там открыл стрельбу подросток. Авторское право Sakchai Lalit/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
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14-летний подросток открыл стрельбу в торговом центре тайской столицы в самый час-пик.

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В торговом центре Бангкока подросток открыл стрельбу. По меньшей мере один человек погиб. Ещё шестеро - пострадали.

Ранее сообщалось о трёх жертвах. Но в местной службе экстренной помощи эту информацию опровергли. 

Трагедия произошла в самый час пик в фешенебельном районе тайской столицы, когда в Siam Paragon - одном из крупнейших в Азии торговых центров - был наплыв посетителей. В Интернете циркулируют видео, на которых человек в бейсболке, тёмной рубашке и камуфляжных штанах идёт с пистолетом в руке, слышны звуки выстрелов, люди в панике выбегают из здания.

Власти распорядились о закрытии ближайших станций метро.

Как сообщают в полиции, стрелка арестовали "менее чем через час после первых сообщений о нападении". Им оказался 14-летний подросток. Его мотивы пока неизвестны. СМИ пишут, что нападавший стрелял из пистолета "Глок". 

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин выразил соболезнования семьям погибших. 

Нападение произошло всего за несколько дней до годовщины массового убийства в детском центре Таиланда. 6 октября 2022 года бывший полицейский напал воспитанников и педагогов учреждения с ножом и огнестрельным оружием. Погибли 36 человек, большинство из них - дошкольники.

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