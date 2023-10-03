Подросток открыл стрельбу в торговом центре Бангкока

14-летний подросток открыл стрельбу в торговом центре тайской столицы в самый час-пик.

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В торговом центре Бангкока подросток открыл стрельбу. По меньшей мере один человек погиб. Ещё шестеро - пострадали.

Ранее сообщалось о трёх жертвах. Но в местной службе экстренной помощи эту информацию опровергли.

Трагедия произошла в самый час пик в фешенебельном районе тайской столицы, когда в Siam Paragon - одном из крупнейших в Азии торговых центров - был наплыв посетителей. В Интернете циркулируют видео, на которых человек в бейсболке, тёмной рубашке и камуфляжных штанах идёт с пистолетом в руке, слышны звуки выстрелов, люди в панике выбегают из здания.

Власти распорядились о закрытии ближайших станций метро.

Как сообщают в полиции, стрелка арестовали "менее чем через час после первых сообщений о нападении". Им оказался 14-летний подросток. Его мотивы пока неизвестны. СМИ пишут, что нападавший стрелял из пистолета "Глок".

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин выразил соболезнования семьям погибших.

Нападение произошло всего за несколько дней до годовщины массового убийства в детском центре Таиланда. 6 октября 2022 года бывший полицейский напал воспитанников и педагогов учреждения с ножом и огнестрельным оружием. Погибли 36 человек, большинство из них - дошкольники.