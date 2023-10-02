Российские войска контратакуют в районе Работино

By Euronews

Ситуация к югу от села Работино в Запорожской области Украины нестабильна, отмечают эксперты Института изучения войны

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Российские войска проводят тактические контратаки в районе Работино в рамках упорной обороны от продолжающихся украинских контрнаступательных операций в западной части Запорожской области.

В сообщении Института изучения войны (ISW) говорится: ситуация к югу от Работино является нестабильной, поскольку некоторые тактически значимые полевые укрепления неоднократно переходили из рук в руки. Тем не менее, украинские войска продолжали здесь операции и добились подтвержденных незначительных успехов в районе Работино.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, свидетельствуют о незначительном продвижении украинских войск к северо-западу от Работино - в 13 км к югу от Орехова.

По заявлению МО РФ, российские войска отразили две украинские атаки в направлении Работино и Вербовое - 18 км к юго-востоку от Орехова.

Российские блогеры утверждают, что украинские войска снизили интенсивность атак под Ореховом и проводят ротацию сил, готовясь к возобновлению атак на этом направлении.

Тем временем министерство обороны РФ официально объявило о начале очередного осеннего призывного цикла 2023 года 1 октября.

МО РФ сообщило, что в армию будет призвано 130 тысяч призывников, которые в течение пяти месяцев будут проходить подготовку в войсках, а затем будут распределены по частям.

Минобороны РФ прямо заявило, что призывники не будут направляться в оккупированные Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Глава Луганской области Артем Лысогор отметил 1 октября, что российские власти также призывают людей в армию на оккупированной территории Украины.