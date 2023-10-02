Удары по позициям курдов в Ираке после теракта в Анкаре

Следствие установило, что один из нападавших являлся членом запрещенной в Турции Рабочей Партии Курдистана.

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После попытки теракта в Анкаре Турция нанесла удары по объектам курдских сепаратистов на севере Ирака.

В воскресенье террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот здания МВД Турции в Анкаре, ранения получили двое полийцеских. Второй злоумышленник был застрелен.

Следствие установило, что один из нападавших являлся членом запрещенной в Турции Рабочей Партии Курдистана.

Нападение произошло за несколько часов до выступления президента Турции в парламенте.

Ответственность за взрыв в Анкаре взяла на себя вооруженная группировка, связанная с курдскими сепаратистами

Удары турецких военных самолётов по целям в Ираке осудил Египет, посольство США в Анкаре и другие иностранные дипмиссии.