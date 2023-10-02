Словакия: сформировать правительство поручено популисту Роберту Фицо

By Euronews

Роберт Фицо, лидер победившей на выборах в Словакии партии "Курс - социальная демократия", приступает к коалиционным переговорам. Братислава обвинила Москву во вмешательстве в выборы. В посольстве РФ в Словакии обвинения отвергают.

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Президент Словакии Зузана Чапутова поручила формирование правительства популисту Роберту Фицо, лидеру победившей на выборах партии "Курс - социальная демократия".

В ходе избирательной кампании Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и призывал улучшить отношения с Россией. Аналитики полагают, что коалиционные переговоры (партия Фицо не получила абсолютного большинства) будут сложными и долгими.

Зузана Чапутова, президент Словакии:"Несмотря на то, что политика разделяет нас, мы должны уважать друг друга будучи людьми. Исход выборов не изменит наших ценностей, и я верю, что он не изменит нашего стремления к справедливому и демократическому обществу".

По итогам переговоров станет ясно, в каком направлении будет двигаться страна.

В понедельник Братислава обвинила Москву во вмешательстве в выборы. Поводом послужило сделанное в преддверии голосования сообщение СВР России. В нем говорилось об усилении вмешательства администрации Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии.

В российском посольстве в Братиславе эти обвинения отвергли.