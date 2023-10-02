Великобритания: масштабная забастовка медиков

By Euronews

Британские медики проводят масштабную 72-часовую забастовку, требуя повышения зарплат

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В Великобритании врачи-консультанты и врачи-интерны начали трехдневную забастовку с требованием повысить зарплаты на фоне высокой инфляции. Организатором акции выступила Британская медицинская ассоциация (British Medical Association, BMA).

Врачи-интерны требуют поднять им зарплату на 35%, врачи-консультанты - на 12%. В дни забастовок в больницах будут оказывать ограниченный объем услуг, в первую очередь - неотложную помощь.

Как сообщают местные СМИ, с декабря прошлого года, когда врачи приступили к забастовкам, в стране отменили более 2 млн приемов пациентов.