В России вспоминали Евгения Пригожина на 40-й день после его гибели

Автопробеги, панихида, стихийные мемориалы... Неофициальными мероприятиями в ряде городов почтили память Евгения Пригожина на 40-й день после его гибели.

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В воскресенье неофициальные мероприятия прошли во многих городах в России, Беларуси, аннексированном Крыму.

Люди несли цветы, письма, свечи к стихийным мемориалам основателю ЧВК "Вагнер", который погиб вместе с 9 другими пассажирами самолёта в авиакатастрофе 23 августа.

Один из таких мемориалов расположен в 500 метрах от Кремля.

На могиле Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге в присутствии членов его семьи отслужили молебен.