В церкви в Сьюдад-Мадеро в Мексике на прихожан рухнула крыша

Около ста человек, в основном семьи с детьми, находились в церкви Санта-Крус в тот момент, когда на них рухнула крыша. Есть жертвы и пострадавшие.

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Не менее десяти человек погибли и около 60 пострадали в результате обрушения церкви на северо-западе Мексики. Сообщается, что в числе жертв как минимум трое детей.

Трагедия произошла в городе Сьюдад-Мадеро, в штате Тамаулипас. Около сотни прихожан, в основном семьями, участвовали в церемонии крещения в церкви Санта-Крус, когда на них рухнула крыша сооружения.

Спасатели всю ночь вызволяли из под завалов людей. Поиски десятков пропавших без вести продолжаются. В них задействовали собак.

Церковь была построена примерно полвека назад. По словам властей, ничто не предвещало беды: никаких повреждений в конструкции ранее не наблюдалось. По предварительным данным, следов взрыва не обнаружено.