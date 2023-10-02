EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В церкви в Сьюдад-Мадеро в Мексике на прихожан рухнула крыша

Спасатели ищут выживших под завалами рухнувшей церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро
Спасатели ищут выживших под завалами рухнувшей церкви в мексиканском городе Сьюдад-Мадеро Авторское право Alejando del Angel/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Около ста человек, в основном семьи с детьми, находились в церкви Санта-Крус в тот момент, когда на них рухнула крыша. Есть жертвы и пострадавшие.

РЕКЛАМА

Не менее десяти человек погибли и около 60 пострадали в результате обрушения церкви на северо-западе Мексики. Сообщается, что в числе жертв как минимум трое детей. 

Трагедия произошла в городе Сьюдад-Мадеро, в штате Тамаулипас. Около сотни прихожан, в основном семьями, участвовали в церемонии крещения в церкви Санта-Крус, когда на них рухнула крыша сооружения.

Спасатели всю ночь вызволяли из под завалов людей. Поиски десятков пропавших без вести продолжаются. В них задействовали собак.

Церковь была построена примерно полвека назад. По словам властей, ничто не предвещало беды: никаких повреждений в конструкции ранее не наблюдалось. По предварительным данным, следов взрыва не обнаружено.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

МО РФ показало кадры с адмиралом Соколовым

Европейские лидеры простились с Джорджо Наполитано

ВСУ сообщили о гибели командующего Черноморским флотом РФ

Обрушение Смерть Поисково-спасательная операция Мексика Церковь