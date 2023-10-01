В Нагорный Карабах прибыла миссия ООН, армяне протестуют в Брюсселе

В Армении прошла общенациональная молитва за Нагорный Карабах. В регион прибыла миссия ООН.
В столицу Бельгии Брюссель прибыли армяне из разных европейских стран, чтобы принять участие в акции протеста против действий Баку в Нагорном Карабахе.
Этот регион после военной операции Азербайджана, покинули более ста тысяч армян, несмотря на заверения Баку о соблюдении прав этнических армян и "плане реинтеграции". Власти непризнанной республики объявили, что 1 января будущего года она прекратит свое существования.
Тем временем в Нагорный Карабах, как сообщили в Баку, впервые за тридцать лет прибыла миссия ООН. Ее задача-ознакомиться с ситуацией и определить объемы гуманитарной помощи.
Также в воскресенье Азербайджан заявил, что объявил в розыск бывшего лидера Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и еще более 300 человек из числа чиновников и командиров НКР.
В Армении первого октября прошла общенациональная молитва за Нагорный Карабах. В церквях по всей стране октября звонили колокола.
Каталикос всех армян Гарегин II возглавил службу в Эчмиадзинском кафедральном соборе.