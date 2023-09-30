EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Путин поручил высокопоставленному «вагнеровцу» формировать добровольческие подразделения

Владимир Путин, Юнус-Бек Евкуров, Андрей Трошев
Владимир Путин, Юнус-Бек Евкуров, Андрей Трошев Авторское право Mikhail Metzel/Sputnik
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

По данным СМИ, Трошев внёс значительный вклад в формирование «Вагнера», но не поддержал мятеж Пригожина

РЕКЛАМА

Вооружённые силы Украины объявили о взятии «стратегически важного места на карте Донецкой области». Пограничная служба Украины обнародовала соответствующее видео. Однако никаких подробностей операции пока нет.

Российские вооружённые силы заявили, что нанесли за последние пять дней девять групповых ударов по целям на территории Украины. В Москве говорят об обстреле военных объектов. В Киеве отмечают, что целями всё чаще становится портовая и транспортная инфраструктура. Так, в ночь на субботу массовый удар был нанесён по Одесской области.

Владимир Путин поручил Андрею Трошеву — высокопоставленному участнику ЧВК «Вагнер» — заняться подготовкой «добровольческих подразделений, способных выполнять боевые задачи». Трошев, по данным СМИ, стоял у истоков формирования «Вагнера», но не стал поддерживать мятеж Евгения Пригожина.

Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях в 82-ю годовщину массовых расстрелов в Бабьем Яре в Киеве.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

НАТО обещает Украине боеприпасы, страна "ближе к Альянсу, чем когда-либо"

Зеленский встретился с представителями еврейской общины Украины

"Замедляется война", ВСУ "нет в небе", на Западе объявлена "санкционная пауза" – Зеленский

Владимир путин Владимир зеленский Война в украине Вторжение россии в украину