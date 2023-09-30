Путин поручил высокопоставленному «вагнеровцу» формировать добровольческие подразделения

By Euronews

По данным СМИ, Трошев внёс значительный вклад в формирование «Вагнера», но не поддержал мятеж Пригожина

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Вооружённые силы Украины объявили о взятии «стратегически важного места на карте Донецкой области». Пограничная служба Украины обнародовала соответствующее видео. Однако никаких подробностей операции пока нет.

Российские вооружённые силы заявили, что нанесли за последние пять дней девять групповых ударов по целям на территории Украины. В Москве говорят об обстреле военных объектов. В Киеве отмечают, что целями всё чаще становится портовая и транспортная инфраструктура. Так, в ночь на субботу массовый удар был нанесён по Одесской области.

Владимир Путин поручил Андрею Трошеву — высокопоставленному участнику ЧВК «Вагнер» — заняться подготовкой «добровольческих подразделений, способных выполнять боевые задачи». Трошев, по данным СМИ, стоял у истоков формирования «Вагнера», но не стал поддерживать мятеж Евгения Пригожина.

Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях в 82-ю годовщину массовых расстрелов в Бабьем Яре в Киеве.