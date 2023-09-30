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Зеленский: Украина создаёт международный альянс оборонных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Авторское право Carolyn Kaster/ΑP
By Михаил Саленков
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Украина создает международный альянс по производству оружия на своей территории. Об этом президент страны Владимир Зеленский объявил на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

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Украина создаёт международный альянс оборонных индустрий. Об этом президент страны Владимир Зеленский объявил на прошедшем в Киеве форуме, в котором приняли участие свыше 200 компаний более чем из 30 стран мира.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в производстве оружия и техники на своей территории. Для этого Киев готов предложить "особые условия" фирмам, которые решат работать в Украине. 

"Мы создаем современный и мощный арсенал, который не оставит шансов ни одному агрессору", - подчеркнул Зеленский.

МИД Украины сообщает, что к закрытию форума к альянсу присоединились 38 компаний из 19 стран.

Владимир Зеленский также сообщил, что в Украине будет основан специальный Оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы для развития военного производства и поддержки международного сотрудничества.

В российском МИД считают, что "форум в Киеве призван закамуфлировать поставки западного оружия под украинское производство".

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